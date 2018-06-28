المئات يعتصمون في صنعاء احتجاجاً على هجوم التحالف على مدينة الحديدة في اليمن

تجمع المئات من اليمنيين يوم الخميس أمام مقر الأمم المتحدة في صنعاء للاحتجاج على هجوم التحالف الذي تقوده السعودية على مدينة الحديدة.
وكان من بين المحتجين أعضاء في منظمات المجتمع المدني وأعضاء بالنقابة ومؤيدين لحكومة الحوثيين اليمنية في صنعاء ومسؤولون حكوميون.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون وشهود عيان في الحديدة إن مئات العائلات اضطرت إلى مغادرة منازلها إلى المحافظات المجاورة، بعد حوالي أسبوعين من قيام التحالف بشن هجوم على المدينة الساحلية لانتزاعها من يد الحوثيين.
وكان قد أطلق الجيش اليمني، المدعوم من قوات التحالف الدولي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، عملية تحرير مدينة الحديدة، غرب اليمن من قبضة الحوثيين. وتهدد عملية الاسترداد هذه بتفاقم الوضع الإنساني في اليمن، حيث أنها نقطة الدخول الرئيسية للمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية وإمدادات الوقود إلى البلاد.
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المصدر: رويترز.