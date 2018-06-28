شاهد: مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى بلادهم من عرسال اللبنانية

بدأ عشرات اللاجئين السوريين في لبنان في عبور الحدود، الخميس، عائدين إلى بلادهم، لمستقبل غامض في سوريا التي مزقتها الحرب.
ما يقرب من 470 سوريا، من نساء وأطفال محشورين في مؤخرة شاحنات صغيرة، أظهروا بطاقاتهم الشخصية قبل التوجه إلى المعبر الحدودي مع سوريا على بعد 15 كيلومترا، بعد أن طلبوا التصاريح من الحكومتين اللبنانية والسورية.
هذه العودة الجماعية هي جزء من عملية إعادة إلى الوطن، وتقول الحكومة اللبنانية إنها طوعية، وتأتي في خضم نزاع بين بيروت وهيئة الأمم المتحدة للاجئين.
إحدى اللاجئات العائدات قالت: "خرجت من سوريا إلى لبنان قبل خمس سنوات، والآن سأعود إلى بلادي حيث ينتظرني أبنائي، إذ لم نلتقِ من حينها".
ليست آمنة بعد
في السياق، قال جوزيف زاباتر، رئيس مكتب المفوضية في منطقة البقاع، إن الأمم المتحدة ليست جزءا من عملية الإعادة إلى الوطن، ولكن في الوقت نفسه تحترم الهيئة موقف الحكومة اللبنانية، كما تحترم قرار تلك العائلات بالعودة.
واستعاد الجيش السوري، المدعوم من حلفائه روسيا وإيران، المزيد من الأراضي من المعارضة السورية، ما دعا الحكومة اللبنانية للقول بأن العديد من المناطق في سوريا قد استقرت بما يكفي لإعادة اللاجئين.
من جانبها ، تتوخى الأمم المتحدة الحذر وتقول إن البلاد ليست آمنة بعد.
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ويستضيف لبنان حوالي مليون لاجئ سوري مسجل، أو ما يقرب من ربع السكان، ويحذر المسؤولون من أن البلاد لم تعد قادرة على تحمل الضغط على الاقتصاد الهش.