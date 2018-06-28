مقتل ستة أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في الهند

قتل أربعة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة كانوا على متنها، وقتل شخصان آخران على الأقل على الأرض لحظة سقوطها، في إحدى ضواحي مدينة مومباي العاصمة المالية والترفيهية للهند. الطائرة وهي من طراز كينج أير سي-90 كانت في رحلة تجريبية وعلى متنها طياران ومهندسان، وقد تحطمت الطائرة أثناء هبوطها واشتعلت فيها النيران. وقتل أحد المارة على الأرض. وقالت السلطات إن تحقيقا يجري حول الحادث الذي لم يعرف سببه على الفور. وكانت الطائرة مملوكة لشركة يو.واي. أفييشن الخاصة.
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