بصورة وتعليق، هنأت الملكة رانيا ابنها الأمير حسين بن عبد الله بعيد ميلاده الرابع والعشرين، عبر صفحتها على فيسبوك، وكتبت" ملأت حياتنا حبا وفخرا.. كل عام والأمير الحسين بألف خير".
شاهد: الملك عبد الله الثاني والأمير حسين يتدربان بالذخيرة الحية
شاهد: الملك عبد الله الثاني والأمير حسين يتدربان بالذخيرة الحية
وكانت الملكة رانيا قد نشرت قبلها بساعات مقطع فيديو يظهر فيه الملك عبد الله وابنه الأمير حسين يتدربان بالذخيرة الحية على الاقتحام والتغطية، في اختتام دورة تدريب عسكرية كانا قد شاركا فيها.
الأمير حسين كان قد نشر على حسابه على انستغرام فيديو عن أول رحلة طيران منفردة بالمروحية، حيث اجتاز احد تقاليد زملائه بعد خوض هذه التجربة، برشه بدلو من الماء.
ويبدو أن الأمير محب للحياة العسكرية كوالده، هذا واضح من خلال الصور التي ينشرها مرتديا الزي العسكري.
يذكر أن الأمير حسين من مواليد 28 يونيو 1994، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، فهو أكبر أبناء الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا، أنهى تعليمه الثانوي في مدرسة كينغز أكاديمي في الأردن، يحمل مرتبة ملازم ثان في الجيش الأردني، وأنهى في العام 2016 دراسته في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون.