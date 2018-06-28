سفينة الإنقاذ "لايفلاين" ترسو في مالطا واللاجئون سيتوزّعون على 8 دول أوروبية

رست سفينة "لايفلاين" في ميناء مالطي بعد ستة أيام انتظار قضتها في عرض البحر المتوسط وعلى متنها 230 لاجئاً تمكنت من إنقاذهم، لتنهي بذلك أزمة مع إيطاليا التي رفضت رسو السفينة في موانئها.

وتعد "لايفلاين" ثاني سفينة إنقاذ ترفض إيطاليا استقبالها هذا الشهر بعدما قال وزير الداخلية الجديد المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني إن بلاده لن تستقبل بعد الآن سفن الإنقاذ الخاصة لأنها "لا تستطيع أن تملي على إيطاليا سياستها الخاصة بالهجرة".

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ورست السفينة المستأجرة من قبل منظمة لايفلاين الألمانية غير الحكومية في مالطا حيث يوزّع المهاجرون الذين على كانوا على متنها وتم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا، سيوزّعون على ثماني دول أوروبية، هي: مالطا وايطاليا وفرنسا واسبانيا والبرتغال وبلجيكا وهولاندا ولوكسمبورغ.