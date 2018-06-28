فاجأ رجل مغربي الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب الحرم المكي بسؤال أمام حشد من المصلين الملتفين حول الشيخ صاحب الصوت الأشهر بين أئمة الحرم المكي.
مغربي يحرج الشيخ السديس: "لماذا التصويت ضد المغرب يا شيخ؟"
مغربي يحرج الشيخ السديس: "لماذا التصويت ضد المغرب يا شيخ؟"
واستهل المغربي الفصيح كلامه بطلب الدعاء من الشيخ لإصلاح الحال، مذكرا بأزمة قطر ووصف المغربي الخمسيني الأخيرة ب "البلد العربي الشقيق". ثم أضاف قائلا "ولماذا هذا التصويت الغائر ضد المغرب؟" مثيرا إلى ملف المغرب لإستضافة كأس العالم 2026 والذي لم يصوت فيه سوى مصر والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا بينما فضلت باقي البلدان العربية التصويت لصالح الملف الثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. واختار الشيخ التزام الصمت وغادر المكان رفقة مرافقيه.
مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 25 ثانية لاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.