الأمير وليام يزور الأماكن المقدسة في القدس

زار الأمير البريطاني وليام يوم الخميس حرم المسجد الأقصى في القدس والذي يقع في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما زار الحائط الغربي.

ويوم الخميس هو آخر أيام زيارة الأمير وليام لإسرائيل والأراضي الفلسطينية والتي تعد أول زيارة رسمية من نوعها يقوم بها عضو بارز في العائلة المالكة البريطانية.

وصافح وليام عددا من رجال الدين ثم دخل إلى مسجد قبة الصخرة ثم إلى المسجد الأقصى. وبعد ذلك بدقائق توجه برفقة حاخامات إلى الحائط الغربي عبر ممر شكلته حواجز الشرطة التي أبقت حشدا من المتابعين بعيدا.