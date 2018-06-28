قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن موسكو سحبت 1140 عسكريا و13 طائرة حربية و 14 مروحية من سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، وأضاف بوتين قائلا في حفل أقيم لخريجي الكلية العسكرية في الكرملين: "كما تعلمون بدأنا سحب قواتنا خلال زيارتي لقاعدة حميميم. الانسحاب مستمر الآن".
روسيا تسحب 1140 عسكريا ونحو 30 طائرة ومروحية عسكرية من سوريا
روسيا تسحب 1140 عسكريا ونحو 30 طائرة ومروحية عسكرية من سوريا
على صعيد آخر انتقد رئيس هيئة التفاوض للمعارضة السورية نصر الحريري في العاصمة السعودية الرياض "الصمت الأمريكي"، إزاء هجوم قوات النظام السوري على جنوب غربي البلاد، حيث وافقت واشنطن إلى جانب كل من الأردن وروسيا حليفة بشار الأسد على إحداث مناطق خفض التصعيد هناك.
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وقال الحريري إن شيئا واحدا فقط يفسر غياب رد أمريكي على الحملة العسكرية لقوات النظام المدعومة من روسيا في الجنوب الغربي، وهي أن الاتفاق سيء النية، بينما استعملت واشنطن القوة العسكرية ضد هجمات استهدفت حلفاءها في أماكن أخرى من سوريا.