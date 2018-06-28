مصممة أزياء سعودية تبتكر ثياباً نسائية مناسبة لقيادة الداجات الهوائية والسيارات

بعد رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في السعودية يوم الأحد قادت مصممة الأزياء إيمان جوهرجي مع صديقاتها سيارتهن إلى شاطئ البحر في جدة حيث استبدلنها بدراجات. وتلألأت العباءات الملونة المطرزة المصممة على شكل بذلة من قطعة واحدة التي ارتدينها وسط بحر من العباءات السوداء الفضفاضة. لكن لم يوقفهن أحدا.

وتحصل السعوديات تدريجيا على المزيد من الحريات بموجب برنامج إصلاحات يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يريد تنويع اقتصاد المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، وتحقيق الانفتاح في مجتمعها المغلق.

وسمحت الحكومة في الفترة الأخيرة للنساء بالانضمام لقوات الأمن ولم تعد تطالبهن بموافقة الولي قبل فتح شركة. وأصبح بإمكانهن الآن قيادة السيارات لكن النساء في المملكة ما زلن يحتجن لإذن للزواج أو السفر للخارج.