ستراسبورغ الفرنسية تمنع التدخين في حدائقها العمومية

في سابقة من نوعها صوت المجلس البلدي لمدينة ستراسبورغ الفرنسية بالاجماع، على منع تدخين السجائر في جميع الحدائق والمنتزهات العمومية للمدينة، وسيدخل القرار حيز التنفيذ مع حلول الشهر المقبل.
وكان هذا الاجراء جرب منذ نهاية سنة 2017 في إحدى حدائق ستراسبورغ. وبلغ الناس إعلاما بأن لافتات تحمل عبارات: "حدائق دون تدخين" سيتم تركيزها عن مداخل الأماكن الخضراء في أقرب وقت.
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وابتداء من سنة 2019 سيعرض المدخين أو من يلقي السجائر على أرضية الحدائق، إلى غرامة مالية بنحو 68 يورو.
وكانت الفكرة أطلقت بالشراكة مع رابطة مكافحة السرطان، التي كانت سباقة للقيام بمبادرات أخرى مشابهة، تحت عنوان: فضاءات دون تدخين.
وتعد ستراسبورغ من المدن الفرنسية الأكثر نشاطا في مجال مكافحة التدخين، إذ أنه تم منع التدخين منذ 2015 في جميع الفضاءات الخاصة بألعاب الأطفال.
ولئن دخل منع التدخين حيز التنفيذ في فرنسا منذ سنة 2007، فإن الحدائق والمنتزهات لم يشملها المنع، لأن سماءها مفتوحة.