قمّة أمريكية روسية منتصف الشهر القادم في هلسنكي

أعلنت موسكو وواشنطن على عقد قمة تجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في السادس عشر من الشهر القادم في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
ويأتي الإعلان بعد اجتماع عقده بوتين مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون.
قال الكرملين في بيان اليوم إن اجتماع قمة سيجمع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم 16 يوليو تموز.
وأضاف البيان أن الزعيمين سيبحثان وضع العلاقات الأمريكية الروسية حاليا وفي المستقبل كما سيتناولان قضايا دولية.
وكان الرئيس ترامب قال أمس إنه ربما يلتقي بنظيره الروسي بوتين في هلسنكي عقب قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل يومي 11 و12 يوليو/ تموز.
وأبلغ ترامب الصحفيين أنه سيبحث الحرب في سوريا والوضع في أوكرانيا مع بوتين.
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ومن جهته أوضح بولتون أمس أن الرئيس دونالد ترامب سيطرح "جميع القضايا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة المقبلة للزعيمين.
وأضاف بولتون أنه لا يعتقد أن هناك "أي شيء غير عادي" في اجتماع ترامب مع بوتين.
وكان بولتون ساعد في اتفاق موسكو وواشنطن على عقد القمة، وهي خطوة ستثير على الأرجح قلق بعض حلفاء الولايات المتحدة ورد فعل غاضبا من بعض معارضي ترامب في الداخل.
يذكر أن آخر مرة التقى فيها الرئيسان كانت في نوفمبر تشرين الثاني في فيتنام على هامش قمة لمنتدى آسيا والمحيط الهادي (أبيك). وسبق أن أعلن ترامب عن رغبته في تحسين العلاقات مع روسيا.