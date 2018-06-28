المرصد السوري: مقتل 46 في ضربات جوية في درعا منذ أمس

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس إن ضربات جوية أودت منذ أمس بحياة 46 شخصا من بينهم أطفال في أجزاء تسيطر عليها المعارضة بمحافظة درعا.
وقصفت طائرات حربية تابعة للحكومة السورية بلدات في جنوب غرب البلاد في الأيام الماضية مع تصعيد الجيش السوري حملة تدعمها روسيا.
وكان الجيش السوري قد استرد منطقة تقع في جنوب غرب البلاد بالقرب من الحدود الأردنية من أيدي المعارضة في أول خطوة للقوات الحكومية في محافظة درعا، لتقسم بذلك مناطق سيطرة المعارضة إلى قسمين شمالي وجنوبي، وهي الإستراتيجية العسكرية التي لطالما اتبعتها دمشق لإضعاف الفصائل وتشتيت جهودها قبل السيطرة على مناطقها. وتسببت هذه الحملة في نزوح عشرات الآلاف من السكان بحسب الأمم المتحدة.
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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن قوات النظام السوري حققت التقدم الأهم لها خلال أسبوع، مشيرا إلى سيطرتها خلال ليل الاثنين الثلاثاء على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش، لتقسم بذلك مناطق سيطرة المعارضة في ريف درعا الشرقي إلى قسمين شمالي وجنوبي.
نزوح 45 ألف شخص جراء التصعيد العسكري
قالت متحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن 45 ألف شخص نزحوا جراء التصعيد العسكري المستمر منذ أسبوع في محافظة درعا.
وقالت ليندا توم وهي متحدثة باسم المكتب في دمشق، "شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية فرار عدد كبير جدا من الأشخاص بسبب استمرار أعمال العنف، والقصف والقتال في هذه المنطقة"، مضيفة "لم نر من قبل نزوحا ضخما بهذا الشكل في درعا".
وأوضحت توم أن النازحين يفرون بشكل أساسي من ريف درعا الشرقي، ويتوجهون بغالبيتهم إلى المنطقة الحدودية مع الأردن جنوبا.