انعقاد المؤتمر الدولي الخامس حول القدس في المغرب

تحت شعار تحت شعار "قضية القدس بعد 50 سنة من الاستعمار و25 سنة من اتفاقية أوسلو" استضاف المؤتمر الذي افتتح يوم الثلاثاء 26 حزيران - يونيو في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية كل من لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف (CEIRPP) ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، واستمر حتى اليوم 28 حزيران - يونيو.
وشمل المؤتمر مناقشات من قبل خبراء فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين عن القدس الشرقية. كما أنه وفر منصة للشباب من القدس الشرقية للتعبير عن مخاوفهم للمجتمع الدولي والمشاركين، ولتحديد مجموعة حلول قابلة للتنفيذ للتحديات التي تواجههم. وتم التركيز أيضا على تقييم مسار أوسلو واستشراف آفاق الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.