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انعقاد المؤتمر الدولي الخامس حول القدس في المغرب

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انعقاد المؤتمر الدولي الخامس حول القدس في المغرب

انعقاد المؤتمر الدولي الخامس حول القدس في المغرب
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تحت شعار تحت شعار "قضية القدس بعد 50 سنة من الاستعمار و25 سنة من اتفاقية أوسلو" استضاف المؤتمر الذي افتتح يوم الثلاثاء 26 حزيران - يونيو في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية كل من لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف (CEIRPP) ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، واستمر حتى اليوم 28 حزيران - يونيو.

وشمل المؤتمر مناقشات من قبل خبراء فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين عن القدس الشرقية. كما أنه وفر منصة للشباب من القدس الشرقية للتعبير عن مخاوفهم للمجتمع الدولي والمشاركين، ولتحديد مجموعة حلول قابلة للتنفيذ للتحديات التي تواجههم. وتم التركيز أيضا على تقييم مسار أوسلو واستشراف آفاق الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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ونقلت وكالات عن ممثل دولة فلسطين محمد اشتية دعوته خلال المؤتمر لدول المنطقة لضخ أموال جديدة في وكالة بيت مال القدس. وتأكيده على دور الوكالة بتقديم مشاريع مهمة تتعلق بقطاعات الصحة والتعليم وإعادة إعمار الحي المغربي الي دمرته إسرائيل في العام 1968.

وبحسب وكالات الأنباء المغربية الرسمية يمثل هذا المؤتمر مناسبة مهمة للمغرب للتأكيد على تأييده لمبدأ حل الدولتين باعتباره خيارا استراتيجيا بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران - يونيو1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية.

الوكالات • REUTERS