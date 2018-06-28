فايننشال تايمز: للسعوديات حق القيادة وعليهن أن يصمتن

نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الخميس 28 يونيو / حزيران، مقالة بمناسبة قيادة المرأة للسيارة، تتحدث فيه عن هذا الحق الجديد الذي نالته المرأة السعودية بعد رفع حظر دام عشرات السنين.

كاتبة المقال استغربت أجواء الاحتفالات التي تلت رفع الحظر، فبالنسبة لها فإن النساء في مدن إسلامية كثيرة يتمتعن بهذا الحق منذ عقود، كما يمكنها المشي في الحدائق والطرقات، فبعد أن بدأت السعوديات القيادة في نهاية الأسبوع الماضي، اعتبروها ثورة مصغرة، أخبارها انتشرت في صحف العالم، تمدح ولي العهد محمد بن سلمان صاحب الفضل فيها.

وبحسب المقالة فإن السعودية كانت الدولة الوحيدة التي تمنع النساء من القيادة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، معللة هذا المنع بأسباب غير منطقية، وألمحت إلى أن حق المرأة بالقيادة لم يكن على اجندة الإصلاحات الخاصة بالمرأة، فهنالك أشياء أهم برأيها، كالممارسات التمييزية، لكن رفع الحظر بات حاجة ملحة، بعد أن صار رمزا لمدى التضييق على المرأة و"رجعية" المملكة.