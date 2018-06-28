نازعت الإمارات العربية أمام محكمة العدل الدولية القضية التي تقدمت بها قطر، والتي تدعي فيها الدوحة أن الإمارات تتوخى سياسة تمييزية ضد المواطنين القطريين، وقالت الإمارات إن القضية لا أساس لها، وانه ينبغي صرف النظر عنها، بحسب رويترز.
الإمارات تقول إنه لا أساس لوجود سياسة تمييزية لها ضد القطريين
الإمارات تقول إنه لا أساس لوجود سياسة تمييزية لها ضد القطريين
وكانت قطر رفعت قضية إلى محكمة العدل الدولية هذا الشهر، طلبت فيها أن تأمر المحكمة الإمارات بالعدول عن إجراءات اتخذتها في إطار مقاطعتها للدوحة، قائلة إنها تنتهك اتفاقية دولية ضد التمييز، كان البلدان قد وقعا عليها.
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ولكن المحامين الإماراتيين اعترضوا على ذلك يوم الخميس وقالوا إن الصورة التي رسمتها قطر عن الطرد الجماعي للقطريين وحظر دخولهم إلى الامارات هو أمر مضلل تماما، على حد قول توليلو تريفيس الوكيل الإماراتي في هذه القضية، الذي أضاف القول إن الدوحة لم تعط تصحيحات أخرى حقها، لتسوية الانتهاكات المزعومة للمعاهدة، بما في ذلك الجانب الدبلوماسي.
وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر فرضت مقاطعة على قطر في يونيو/حزيران من العام الماضي، وقطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط المواصلات معها، وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر التي طالبت المحكمة بإصدار حكم مؤقت بوقف تلك الاجراءات.
وقد تصدر المحكمة حكما مؤقتا خلال شهرين لكنها لم تحدد موعدا بعد. وعادة ما تستغرق الخلافات المنظورة أمام المحكمة سنوات قبل صدور حكم رسمي.