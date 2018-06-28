هل تكشف فجوات تسجيلات الكاميرا بقضية ريجيني غموض مقتله في مصر؟

قالت النيابة العامة المصرية الخميس 28 حزيران / يونيو في بيان مشترك مع النيابة الإيطالية إن فحص تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق بالقاهرة في إطار التحقيق في اختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أظهر عدة فجوات في المحتوى المسترجع.

وقال البيان يوم الأربعاء إن التسجيلات التي فحصها خبراء يمثلون الجانبين لم يظهر فيها طالب الدكتوراه ريجيني (28 عاما) الذي كان يجري بحثا حول الحركة العمالية المصرية واختفى في العام 2016 وعثر بعد أسبوع على جثته.

وأضاف "من واقع الفحص ظهرت عدة ’فجوات’ في المحتوى المسترجع تمثل صورا وفيديوهات مفقودة ولم تسترجع، الأمر الذي انتهى معه رأي النيابتين إلى ضرورة إجراء فحوصات فنية متقدمة للوقوف على سبب ذلك وهو ما أمر به النائب العام المصري".