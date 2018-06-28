قامت مجموعة من الباحثين عن الكنوز في جنوب إفريقيا بتمشيط شواطئ كيب تاون بحثا عن كنز من نوع خاص وهو أسنان سمك القرش القوية.
شاهد: عاطلون عن العمل يكسبون قوت يومهم بجمع "أسنان القرش"
شاهد: عاطلون عن العمل يكسبون قوت يومهم بجمع "أسنان القرش"
على شواطئ لاغون بيتش الخلابة الواقعة في كيب تاون يتجمع الباحثون عن الكنوز السمكية يوميا لحصاد ما ألقته أمواج البحر من أسنان وعظام أسماك القرش. ثم تقوم هذه المجموعة من العاطلين عن العمل ببيع الأسنان في أسواق المدينة بأسعار متفاوتة طبقا لحالة السن الذي تم العثور عليه.
عظام الحيتان والأسماك الضخمة تشكل أيضا مصدرا حيويا للرزق فتباع بأسعار باهظة لكي يتم وضعها لاحقا في متاحف للأسماك، أما الأسنان فغالبا ما تستخدم في تصنيع المجوهرات. ومن الممكن أن يصل سعر السن الصغير إلى ما يعادل 29 دولارا أمريكيا لدى بيعه لاحقا بما يوازي 1200 دولار أمريكي.