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المغرب

الفنانة أحلام تتبرع بأجرها في مهرجان موازين العالمي إلى مؤسسات خيرية

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الفنانة أحلام تتبرع بأجرها في مهرجان موازين العالمي إلى مؤسسات خيرية

الفنانة أحلام تتبرع بأجرها في مهرجان موازين العالمي إلى مؤسسات خيرية
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احتضنت عاصمة المغرب الرباط مهرجان موازين للموسيقى العالمية، وواجهت نسخة هذا العام دعوات لمقاطعتها بسبب الأموال الطائلة التي يمول بها المهرجان العالمي وسط موجة من الغضب يعيشها المغرب بسبب غلاء الأسعار والتي على إثرها انطلقت حملة المقاطعة التي خاضها المغاربة.

ومن المقرر أن تحيي النجمة الإماراتية أحلام الحفل الختامي للمهرجان. ولدى سماعها لدعوات المغاربة بمقاطعة المهرجان تصرفت النجمة بذكاء وأعلنت أنها ستتنازل عن أجر حفلها بالكامل في مهرجان موازين وستتبرع به لأحد المستشفيات المغربية، وذلك تضامنا مع حملة المقاطعة.

ونشرت أحلام على موقع انستغرام أنها تتعاطف مع مطالب المغاربة، لكنها لا يمكن أن ترفض أي دعوة تتاح لها للقاء جمهورها في المغرب، وذلك في إطار التزاماتها المهنية، خاصة أن "موازين هو مهرجان ثقافي وإنساني ومشجع على السياحة في المغرب".

بيان رسمي : جمهوري الحبيب اهلي وناسي في المغرب ...في داخلي غصّة وإحساس بالتعاطف لاحد له مع مطالبكم والتي عبرتوا عنها وبقوه في مقاطعه حضور مهرجان موازين وهذا حق من حقوقكم للتعبير عن آرائكم ... ولكن كمطربه أعتبر نفسي #مغربيه لإنكم أول جمهور استقبلني وأحتضني لا يمكن ان ارفض أي دعوه تتاح لي فيها فرصة اللقاء مع حبايبي والداعمين الأوائل لي وكما احترم التزاماتي المهنيه واعتبر المهرجان العالمي موازين كمهرجان ثقافي وانساني بل ومشجع للسياحة في المغرب يكفي انه تحت الرعايه الساميه لملك المغرب الملك محمد السادس رعاه الله .. وها آنا اساهم معكم بالتنازل عن اجري بالكامل في موازين كدعم مني وتعبيراً عن صدق محبتي لكم وفقط لقائي بالجمهور المغربي الحبيب هو الأجر الحقيقي الذي سأتقاضاه.. لقائكم يعيد الىّ سنوات مضت احتضنتوني فيها وساعد الجمهور المغربي في صناعة نجوميتي على مستوى الوطن العربي وهذا لايمكن أنساه ماحييت / انتظركم جميعاً تعالوا ووصلوا صوتكم من خلالي ... بإنتظاركم حبايبي جمهوري الغالي ... بعد غد أشد رحالي انا وعائلتي إليكم بل وشديت رحالي لأهلي وناسي في المغرب جيت المغرب لاعلو قدراً بلقاء الشعب الذي لم يخذلني يوماً منذ بدايتي ... عاش المغرب وشعبه ?? وعاش الملك ???? #المغرب #mawazine #مهرجان_موازين ????????????????????????????علماً بان أجري سيكون بالكامل وتحت إشرافي لجمعيات انسانيه او مستشفى بالمغرب وهذا سيكون دائماً وابداً أوعدكم ???? ‏

Une publication partagée par Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) le

وكتبت أحلام على انستغرام " جمهوري الحبيب في المغرب ، جايتكم وكلي حب بعد غياب احبكم وتوحشتكم بزاف ، نغني مع بعض ونعلي الراية الحمرا من طنجة الى الكويرة."

كما نشرت فيديو تقول فيه إنها ستبدأ عطلتها الصيفية من المملكة المغربية.

وبدأ مهرجان موازين يوم 22 من الشهر الجاري لينتهي في الثلاثين من الشهر نفسه، وضمت نسخته لهذا العام العديد من فناني العالم العربي والغربي منهم الشاب خالد وفرنش مونتانا و مجموعة من المطربيين اللبنانيين والعالميين.