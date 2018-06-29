احتضنت عاصمة المغرب الرباط مهرجان موازين للموسيقى العالمية، وواجهت نسخة هذا العام دعوات لمقاطعتها بسبب الأموال الطائلة التي يمول بها المهرجان العالمي وسط موجة من الغضب يعيشها المغرب بسبب غلاء الأسعار والتي على إثرها انطلقت حملة المقاطعة التي خاضها المغاربة.
الفنانة أحلام تتبرع بأجرها في مهرجان موازين العالمي إلى مؤسسات خيرية
الفنانة أحلام تتبرع بأجرها في مهرجان موازين العالمي إلى مؤسسات خيرية
ومن المقرر أن تحيي النجمة الإماراتية أحلام الحفل الختامي للمهرجان. ولدى سماعها لدعوات المغاربة بمقاطعة المهرجان تصرفت النجمة بذكاء وأعلنت أنها ستتنازل عن أجر حفلها بالكامل في مهرجان موازين وستتبرع به لأحد المستشفيات المغربية، وذلك تضامنا مع حملة المقاطعة.
ونشرت أحلام على موقع انستغرام أنها تتعاطف مع مطالب المغاربة، لكنها لا يمكن أن ترفض أي دعوة تتاح لها للقاء جمهورها في المغرب، وذلك في إطار التزاماتها المهنية، خاصة أن "موازين هو مهرجان ثقافي وإنساني ومشجع على السياحة في المغرب".
وكتبت أحلام على انستغرام " جمهوري الحبيب في المغرب ، جايتكم وكلي حب بعد غياب احبكم وتوحشتكم بزاف ، نغني مع بعض ونعلي الراية الحمرا من طنجة الى الكويرة."
كما نشرت فيديو تقول فيه إنها ستبدأ عطلتها الصيفية من المملكة المغربية.
وبدأ مهرجان موازين يوم 22 من الشهر الجاري لينتهي في الثلاثين من الشهر نفسه، وضمت نسخته لهذا العام العديد من فناني العالم العربي والغربي منهم الشاب خالد وفرنش مونتانا و مجموعة من المطربيين اللبنانيين والعالميين.