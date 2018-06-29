شاهد: أرجنتينيون يحتفلون بتأهل منتخبهم في القطب الجنوبي

مشهد طريف لأرجنتينيين يحتفلون بفوز منتخب بلادهم في القطب المتجمد الجنوبي، الفيديو والذي تم تسجيله يوم 26 يونيو / حزيران بعد تأهل الأرجنتين لدوري الـ 16، بفوزها على نيجيريا، يظهر فيه المشجعون يلوحون بأعلام بلدهم تحت حرارة وصلت 60 درجة تحت الصفر.
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يذكر أن الأرجنتين التي ربحت كأس العالم عامي 1978 و1986، كانت على وشك الخروج من البطولة الحالية بتعادلها مع آيسلندا وخسارتها أمام كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة، لكنها فازت على نيجيريا وهو ما أهلها لتواجه فرنسا في الدوري القادم.