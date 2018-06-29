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هجوم على مقر قوة مجموعة الساحل وسط مالي

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هجوم على مقر قوة مجموعة الساحل وسط مالي

هجوم على مقر قوة مجموعة الساحل وسط مالي
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قالت مصادر محلية وأخرى من مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لرويترز إن مقر قوة المهام المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في سيفاري وسط مالي تعرض لهجوم اليوم الجمعة على يد مسلحين مجهولين.

وشكلت قوة المهام المشتركة من قوات من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا في العام الماضي لاستئصال المتشددين في منطقة الساحل شبه القاحلة في غرب أفريقيا.