اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة على إقامة مواقع مشتركة لمعالجة اللجوء والهجرة، وتقييد تحركات المهاجرين، استجابة لقلق ايطاليا والمانيا في قمة وصفت بالقاسية.
قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق حول الهجرة وتشديد الحدود الخارجية
قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق حول الهجرة وتشديد الحدود الخارجية
وبعد تسع ساعات من المفاوضات أكد بيان القمة المشترك لقادة الاتحاد أن مراكز المراقبة وتشمل إعادة التوطين والتمركز ستكون في على أساس طوعي.
كما اتفقت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تشديد حدودها الخارجية وزيادة الدعم المالي لتركيا، المغرب، ودول شمال إفريقيا لمنع تدفق الهجرة إلى أوروبا.
من ناحيتها وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفاق الاتحاد الأوروبي على نص مشترك بشأن الهجرة خلال قمة الجمعة بأنه دلالة طيبة لكنها أقرت باستمرار وجود خلافات عميقة بين الدول الأعضاء.
واعترفت ميركل وهي من فتحت أبواب ألمانيا لنحو مليون لاجىء ومهاجر في عامي 2016/2015 بوجود خلافات عميقة في وجهات النظر وأكدت على المضي في تقليصها وتقريبها.