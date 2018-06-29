الهجّرة الدولية تعاقب ترامب وترفض مرشحه لإدارة الوكالة

رفضت الدول الأعضاء في وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم انتخاب مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي منصب المدير العام للوكالة التي انتخبت السياسي البرتغالي والمفوض الأوروبي السابق أنطونيو فيتورينو لتقّلد المنصب.
وذكر مسؤولون في وكالة الهجرة أن كين ايزاك، المرشح الامريكى لقيادة الوكالة خرج من السباق الانتخابي بعد ان حلّ فى المركز الثالث خلف البرتغالي انطونيو فيترينو وكوستاريكا لورا طومسون.
وبعد أربع جولات من التصويت، تم إعلان فوز فيتورينو، المفوض الأوروبي السابق ونائب رئيس الوزراء البرتغالي، بالتزكية، وسيقود المنظمة الدولية للهجرة لمدّة خمس سنوات.
وكان كين إيزاك، وهو المدير التنفيذي لمنظمة "ساماريتانز بورس" المسيحية الخيرية، واجه اتهامات بالتعصب ضد المسلمين، لم يحظَ بدعم غالبية الأعضاء في التصويت الذي شهدته الوكالة.
وقال دبلوماسيون، إن أسهم فيتورينو عززتها جهود الاتحاد الأوروبي في إيجاد حل مشترك للتحديات المترتبة على قضية الهجرة والميزة الاستراتيجية في وجود شخص أوروبي على رأس الوكالة المعنيَّة بقضايا اللاجئين كافة في العالم.
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وشارك في عملية التصويت 143 دولة من أصل 172 دولة هم أعضاء في المنظمة، وذلك عبر الاقتراع السري، ويحتاج المرشح إلى أغلبية بثلثين للفوز بالمنصب.
يذكر أن منصب مدير منظمة الهجرة الدولية على مدى تاريخها الممتد 67 عاماً قد تقّلده دبلوماسي أمريكي باستثناء فترة واحدة بين عامي 1961 و1969.
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ويرى المراقبون أن السياسات المتشددة للرئيس ترامب اتجاه قضية الهجرة أثّرت في عملية التصويت ودفعت إلى حجب الأصوات عن المرشح الأمريكي، وإضافة إلى ذلك كانت إدارة ترامب التي ترفع شعار "أمريكا أولاً" هاجمت عدة هيئات دولية وقررت الأسبوع الماضي الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما أثار استياء لدى الدبلوماسيين في جنيف حيث مقر منظمة الهجرة الدولية.