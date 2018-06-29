قالت الحكومة العراقية يوم الجمعة إنه تم تنفيذ حكم الإعدام في 12 مدانا بالإرهاب بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي للإسراع في تنفيذ الأحكام ردا على خطف وقتل ثمانية من قوات الأمن.
إعدام اثني عشر "إرهابيا" في العراق بعد دعوة العبادي تسريع التنفيذ
إعدام اثني عشر "إرهابيا" في العراق بعد دعوة العبادي تسريع التنفيذ
وكان العبادي قد دعا إلى "إنزال القصاص العادل فورا بالإرهابيين" المحكوم عليهم بالإعدام وبات الحكم نهائيا بعد استنفاد فرص الاستئناف.
وقال متحدث باسم الحكومة في بيان "بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تم تنفيذ حكم الإعدام ب 12 إرهابيا مدانا الخميس من الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية".
وعثرت قوات الأمن يوم الأربعاء على جثث ثمانية من رجالها مشوهة وملفوفة بالمتفجرات وذلك بعد يومين من انتهاء مهلة حددها تنظيم الدولة الإسلامية الذي خطفهم.
وخطفت الدولة الإسلامية أفرادا من قوات الأمن العراقية وأظهرت ستة منهم في تسجيل مصور بثته عبر الإنترنت يوم السبت وهددت خلاله بقتلهم في غضون ثلاثة أيام إذا لم تطلق الحكومة سراح سجينات سنيات.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن تشريح الجثث أظهر قتلهم قبل انقضاء المهلة وإن التسجيل ما هو إلا دعاية للتنظيم.
وأعلن العبادي النصر النهائي على الدولة الإسلامية في ديسمبر كانون الأول، لكن التنظيم لا يزال يعمل انطلاقا من جيوب على الحدود مع سوريا ويواصل نصب الكمائن وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في أنحاء العراق.
وزادت وتيرة هجمات الدولة الإسلامية خلال الأسابيع القليلة الماضية وخصوصا على طريق يربط العاصمة بغداد بشمال البلاد، حيث وقع خطف رجال الأمن.