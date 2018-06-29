قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يوم الجمعة إن إسرائيل لن تسمح للاجئين السوريين بدخول أراضيها لكنها ستواصل إمدادهم بالمساعدات الإنسانية.
إسرائيل تمنع اللاجئين السوريين من دخول أراضيها
إسرائيل تمنع اللاجئين السوريين من دخول أراضيها
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما يزيد على 120 ألف شخص في جنوب غرب سوريا اضطروا للفرار منذ أن بدأت القوات الحكومية هجوما لاستعادة المنطقة القريبة من الحدود مع الأردن وهضبة الجولان المحتلة من قوات المعارضة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد أعدادا متزايدة من المدنيين السوريين في مخيمات اللاجئين على الجانب السوري من الجولان خلال الأيام الأخيرة وإنه أرسل الليلة الماضية إمدادات إغاثة لأربعة مواقع "للسوريين الفارين من القتال".
وأكدت تصريحات ليبرمان على تويتر مجددا موقف إسرائيل وجاءت بعد تصريحات لوزير الطاقة يوفال شتاينتز في وقت سابق يوم الجمعة قال فيها إنه لن يُسمح للاجئين بدخول إسرائيل.
وكتب ليبرمان في تغريدته على تويتر "نراقب عن كثب الأحداث في جنوب سوريا. سنحمي مصالح إسرائيل الأمنية. وكالعادة سنكون مستعدين لإمداد المدنيين والنساء والأطفال بالمساعدات الإنسانية لكننا لن نقبل بدخول أي لاجئ سوري أراضينا". ونُشرت تغريدته بعد ساعات من إعلان الجيش أنه أرسل مساعدات إلى جنوب سوريا.
للمزيد من الأخبار على يورونيوز:
قوات الأسد تواصل توغلها بريف درعا وتخوف اسرائيلي من الوجود الإيراني في المنطقة
السعودية والأردن وفلسطين حذرت إسرائيل من أجندة أردوغان بالقدس
وأظهرت تغطية تلفزيونية بثها الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة رافعة شوكية وهي تفرغ شحنات قيل إنها تشمل 300 خيمة و28 طنا من المواد الغذائية والمعدات الطبية والأدوية والأحذية والملابس.
وترفض إسرائيل استقبال لاجئين فروا من الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات في سوريا، رغم أنها استقبلت آلاف اللاجئين السوريين لتلقي العلاج منذ عام 2011. وعولج الجرحى السوريون في مستشفيات ميدانية أقيمت على الحدود مع سوريا في منطقة الجولان وفي مستشفيات إسرائيلية.