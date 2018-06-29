القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيين خلال احتجاجات شمال غزة

قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص فلسطينيين أحدهما صبي عمره 14 عاما، وأصابت 415 آخرين بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات على حدود القطاع يوم الجمعة. وقال المسؤولون إن الصبي ياسر أبو النجا (14 عاما) ومحمد الحمايدة (24 عاما) أصيبا بالذخيرة الحية، وأضافوا أن أربعة رجال آخرين في حالة حرجة بعد إصابتهم بأعيرة نارية.

للمزيد على يورونيوز:

فريق كرة قدم لمبتوري الأطراف في غزة يغير قواعد اللعبة

انعقاد المؤتمر الدولي الخامس حول القدس في المغرب

هل يصمد الفلسطينيون أمام ما يسمى "صفقة القرن"؟!

ويقول مسؤولون فلسطينون في القطاع إن القوات الإسرائيلية قتلت 135 فلسطينيا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية في 30 من آذار/مارس.

ويقول الفلسطينيون إن الاحتجاجات تعبير شعبي عن الغضب من جانب نازحين، يطالبون بحق العودة إلى الديار التي فرت منها أسرهم أو طردت منها عند قيام إسرائيل قبل نحو 70 عاما. وتقول إسرائيل إن المظاهرات تنظمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة، وتنكر حق إسرائيل في الوجود.