الجيش السوري يسيطر على تل يطل على طريق يربط بين شرق محافظة درعا وغربها (رويترز)

في مقابلة مع محطة 102 إف.إم الإذاعية في تل أبيب، صرح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أن إسرائيل يجب أن تمنع دخول النازحين الفارين من القتال في سوريا، وأضاف منعنا مثل هذه الحالات من قبل ! كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش غادي أيزنكوت وصل إلى الولايات المتحدة بعد استدعائه لإجراء نقاش مع نظيره الأميركي جوزيف دانفورد حول الوضع في جنوب غرب سوريا.
مسألة اقتراب الجيش السوري من الجنوب السوري ومنطقة الجولان المحتل هو سبب هذا اللقاء العاجل بين الطرفين، وفقا لما قاله المحلل العسكري أور هيلر في "القناة العاشرة".
120 ألف نازح تتقطع بهم السبل
وفي الوقت نفسه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس إن أكثر من 120 ألفا فروا من ديارهم في جنوب غرب سوريا منذ بدأت القوات الحكومية هجوما لاستعادة السيطرة على المنطقة الواقعة قرب الحدود مع الأردن وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وذكر المرصد أن عشرات الآلاف تجمعوا عند الحدود مع الأردن فيما فر آلاف آخرون صوب الحدود مع هضبة الجولان.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد عبر الهاتف إن المدنيين فروا الآن من معظم الجزء الشرقي من محافظة درعا حيث تتقدم القوات الحكومية. وأضاف أن بعض السكان توجهوا لمناطق تحت سيطرة الحكومة.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد عبر الهاتف إن المدنيين فروا الآن من معظم الجزء الشرقي من محافظة درعا حيث تتقدم القوات الحكومية. وأضاف أن بعض السكان توجهوا لمناطق تحت سيطرة الحكومة.
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