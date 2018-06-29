حفتر يعلن سيطرة قواته على مدينة درنة بالكامل

أعلن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر أمس الخميس 29 يونيو - حزيران في بيان متلفز النصر على تحالف يضم مقاتلين محليين وإسلاميين في مدينة درنة آخر معقل لمعارضيه في شرق البلاد. في وقت خرج فيه العديد من سكان المدينة إلى الشوارع في مسيرات ليحتفلوا باستعادة مدينتهم.
وتمثل السيطرة على مدينة درنة التي يقطنها 125 ألف شخص وتبعد نحو 265 كيلومترا غربي الحدود الليبية مع مصر خطوة هامة للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في مسعاه لتعزيز سلطاته.
ويتخذ الجيش الوطني الليبي من شرق ليبيا مقرا له وهو أحد الفصائل الرئيسية المتنافسة على السلطة منذ انتفاضة 2011 التي ساندها حلف شمال الأطلسي وأنهت حكم معمر القذافي الذي استمر أكثر من أربعة عقود.