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ليبيا

حفتر يعلن سيطرة قواته على مدينة درنة بالكامل

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حفتر يعلن سيطرة قواته على مدينة درنة بالكامل

منظر للمباني والسيارات المدمرة بعد سيطرة قوات حفتر عليها - رويترز.
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REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
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أعلن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر أمس الخميس 29 يونيو - حزيران في بيان متلفز النصر على تحالف يضم مقاتلين محليين وإسلاميين في مدينة درنة آخر معقل لمعارضيه في شرق البلاد. في وقت خرج فيه العديد من سكان المدينة إلى الشوارع في مسيرات ليحتفلوا باستعادة مدينتهم.

وتمثل السيطرة على مدينة درنة التي يقطنها 125 ألف شخص وتبعد نحو 265 كيلومترا غربي الحدود الليبية مع مصر خطوة هامة للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في مسعاه لتعزيز سلطاته.

ويتخذ الجيش الوطني الليبي من شرق ليبيا مقرا له وهو أحد الفصائل الرئيسية المتنافسة على السلطة منذ انتفاضة 2011 التي ساندها حلف شمال الأطلسي وأنهت حكم معمر القذافي الذي استمر أكثر من أربعة عقود.

ومنذ منتصف شهر حزيران - يونيو عادت مظاهر الحياة ببطء للشوارع التي تحمل آثار المعارك في الأحياء التي سيطر الجيش الوطني الليبي عليها في درنة، فيما تنامت المخاوف على من أسرهم الجيش الوطني الليبي ومن حوصروا بسبب القتال.

وليس من الممكن التحقق بشكل مستقل من مدى سيطرة الجيش الوطني الليبي في وسط درنة حيث يتحصن معارضو الجيش الوطني الليبي. وقالت مصادر عسكرية إن إعلان الانتصار جاء في أعقاب اشتباكات في المدينة أمس الخميس وضربات جوية عنيفة ضد معارضي الجيش الوطني الليبي.

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المصدر: رويترز

الوكالات • REUTERS