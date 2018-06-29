قال مطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية موسكو في بيان إن السلطات احتجزت رجلا في المطار يوم الجمعة بعد أن أدعى أنه يحمل عبوة ناسفة.
اعتقال رجل في مطار بموسكو بعد تهديد بحيازة عبوة ناسفة
اعتقال رجل في مطار بموسكو بعد تهديد بحيازة عبوة ناسفة
يأتي الحادث أثناء استضافة روسيا لكأس العالم لكرة القدم في 11 مدينة من بينها موسكو حيث زادت حركة الطيران خلال البطولة التي تقام على مدار شهر.
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ورأى شاهد من رويترز الرجل يرقد على الأرض عند إحدى بوابات الخروج. وتم تطويق جزء من صالة الركاب وتقييد الرجل واقتياده بعيدا على يد رجال الأمن. بينما ذكر المطار أن الرجل قاله إنه يحمل عبوة ناسفة أثناء مروره عبر الفحص الأمني. وأضاف أنه لم يتم رصد أي تهديد بعد تفتيش الرجل وأن المطار يعمل بشكل طبيعي.
وأجبرت سلسلة من تهديدات كاذبة بوجود قنابل فنادق ومطاعم ومراكز تجارية على إجلاء مرتاديها هذا الأسبوع في مدينتي روستوف-أون-دون وسمارا اللتين تستضيفان مباريات في كأس العالم.