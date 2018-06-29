منفذ هجوم صحيفة ماريلاند يواجه خمسة اتهامات بالقتل

وجهت السلطات خمسة اتهامات بالقتل لأمريكي من ولاية ماريلاند يوم الجمعة، بعد يوم من اقتحامه صالة تحرير صحيفة في مدينة أنابوليس وهو يحمل بندقية وقتله خمسة أشخاص في واحد من أشرس الهجمات على صحفيين في تاريخ الولايات المتحدة.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به يدعى جارود راموس ويبلغ من العمر 38 عاما وأنه من منطقة لوريل الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا غربي أنابوليس. وقالت صحيفة كابيتال غازيت إنه يواجه خمسة اتهامات بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، ومن المتوقع عقد جلسة لنظر قضيته الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الثانية والنصف للزوال بتوقيت غرينتش).

وتشير سجلات المحكمة إلى أن راموس كان يكن ضغينة للصحيفة منذ فترة طويلة وأقام دعوى يتهمها فيها بالتشهير في 2012 بسبب مقال تحدث عن تحرشه بزميلة له في المرحلة الثانوية.