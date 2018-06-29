شاهد: ناسا تطلق سفينة فضائية محملة بروبوت لنقل أخبار الفضاء

أطلقت وكالة ناسا سفينة شحن فضائية غير مأهولة من طراز دريغون تابعة لشركة سبيس إكس من كيب كنافيرال في فلوريدا إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الجمعة حاملة بعض المعدات الحديثة القيمة.
وتشتمل الشحنة على إنسان آلي يطلق عليه اسم (سيمون) وهي الكلمة التي تمثل الأحرف الأولى من عبارة (رفيق الطاقم المتحرك المتجاوب).
ويقول المطورون إن الروبوت المرافق سيمون للمركبة ابتكرته شركة إيرباص للتصميم المتعلق بالطيران بالتعاون مع (آي بي إم) يتحدث الإنجليزية وفي حجم كرة السلة ويمكن أن يمثل اتجاها جديدا في استخدام التكنولوجيا لمساعدة مستكشفي الفضاء.
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