نصر الله: نحن أمام "انتصار كبير جدا" في جنوب سوريا

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران حسن نصر الله اليوم الجمعة إن الحزب سينسق مع الدولة السورية والأمن العام اللبناني للمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين الذين يريدون العودة إلى بلادهم، وسنضع آلية لإعادة أكبر عدد ممكن من النازحين السوريين الذين يريدون العودة الطوعية والآمنة. وأضاف نصر الله أن هجوم الجيش السوري في جنوب سوريا وضع المجموعات المسلحة هناك "في حالة انهيار".
وقدم حزب الله، وهو جماعة شيعية، دعما حيويا للجيش السوري في الحرب وساعده على استعادة أجزاء كبيرة من البلاد.