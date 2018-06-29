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نصر الله: نحن أمام "انتصار كبير جدا" في جنوب سوريا

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نصر الله: نحن أمام "انتصار كبير جدا" في جنوب سوريا

نصر الله: نحن أمام "انتصار كبير جدا" في جنوب سوريا
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reuters
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قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران حسن نصر الله اليوم الجمعة إن الحزب سينسق مع الدولة السورية والأمن العام اللبناني للمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين الذين يريدون العودة إلى بلادهم، وسنضع آلية لإعادة أكبر عدد ممكن من النازحين السوريين الذين يريدون العودة الطوعية والآمنة. وأضاف نصر الله أن هجوم الجيش السوري في جنوب سوريا وضع المجموعات المسلحة هناك "في حالة انهيار".

وقدم حزب الله، وهو جماعة شيعية، دعما حيويا للجيش السوري في الحرب وساعده على استعادة أجزاء كبيرة من البلاد.

وقال نصر الله إن حزب الله سيشكل "لجانا شعبية في مختلف المناطق للتواصل مع النازحين لمن يرغب، نحن لا نريد أن نلزم أحدا، نحن نريد أن نقدم هذه المساعدة الإنسانية الوطنية التي تخدم الشعبين اللبناني والسوري". ثم نفى أمر قتل قواته لثمانية من أعضاء حزب الله في اليمن، وقال إنه لم يرسل قوات إلى اليمن.

الوكالات • Reuters