تقرير برلماني يفضح تواطؤ لندن بإساءة لا تغتفر لمعتقلي تفجيرات 9/11

أشارت لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان البريطاني في تقرير إلى أنّ بريطانيا تواطأت مع الولايات المتحدة وسمحت بإساءة معاملة سجناء اعتقلتهم السلطات الأميركية بتهم على صلة بالإرهاب، كما قامت بتسليم وبشكل سرّي أشخاصا مشتبها بهم في قضايا إرهاب.

وحسب معدّي التقرير فالمملكة المتحدة تساهلت مع أفعال وسمحت بإجراءات واتخذت إجراءات أخرى، تمّ تصنيفها على أنها ليست مبررة. وأكدت اللجنة أنها وجدت 232 حالة واصل فيها بريطانيون تقديم أسئلة أو جمع معلومات بعدما علموا بحالات سوء المعاملة المشتبه بها.