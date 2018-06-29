الباحثة ماير: تزايد معاداة السامية مرتبط باليمين المتطرف والعمليات الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة

نونا ماير، مديرة بحوث فخرية في المركز الفرنسي للأبحاث العلمية، تعمل مع مركز الدراسات الأوروبية للعلوم السياسية... حول جذور مسألة معاداة السامية، حاورتها زميلتنا صوفي كلودي. وفيما يلي ما جاء في الحوار.

العنف تزايد أيضاً ضد المثليين والمحجبات

"يورونيوز": نونا ماير، شكراً لوجودك معنا. لماذا نشهد اليوم في فرنسا وألمانيا تزايداً في أعمال العنف ضد الأقلية اليهودية؟

نونا ماير: "الأمر ليس جديداً. تزايد العنف والاعمال المعادية للسامية في أوروبا بدأت عام الفين مع الانتفاضة الثانية. قبل ذلك، كانت هذه الاعمال المعادية للسامية متراجعة الى أدنى مستوياتها. اذاً هناك تأثير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد عملتي الرصاص المصبوب (2008) والجرف الصامد (2014)"، وصلت أعداد الاعمال والتهديدات الى أعلى مستوياتها وسجلت فرنسا أكثر من ألف عمل" عام 2017، شهِدنا عنفاً متزايداً. لقد جاء في إطار أزمة هوية وصعود اليمين الراديكالي الشعبوي، واليمين المتطرف، خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي أخذت أهمية وأشعلت النقاشات. مما سمح بتزايد العنف الذي لم يكن فقط معادياً للسامية. وإنما أيضاً معادياً للمثليين جنسياً والغجر، والمسلمات اللواتي يرتدين الحجاب. إننا في سياق يحرض على العنف".