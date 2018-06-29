روسيا تهدد بإغلاق قناة فرانس 24 وتلفزيون DW على أراضيها

قالت هيئة روسية يوم الجمعة إنها قد تسحب ترخيصي قناة (فرانس 24) التلفزيونية الفرنسية وتلفزيون DW (دويتشه فيله) الألماني في روسيا في ظل تدهور العلاقات بين الغرب وموسكو. ونقلت وكالات أنباء روسية عن هيئة الاتصالات الروسية قولها إنها قد تتحرك ضد (فرانس 24) بعد يوم من اتهام السلطات الفرنسية لتلفزيون روسيا اليوم (أر.تي) بتشويه الحقائق عن سوريا.
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وسبق أن استخدمت موسكو قوانين تنظم ملكية وسائل الإعلام لتهدد بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالطرد في ردود فعل انتقامية على إجراءات تتخذها حكومات أجنبية ضد تلفزيون (أر.تي).
وأصدر المجلس الاعلى الفرنسي لوسائل الاتصال المرئي والمسموع يوم الخميس تحذيرا لمكتب (أر.تي) في فرنسا متهما إياه بتشويه الحقائق في تقرير إخباري عن سوريا.
وفي خبر بعنوان "هجمات محاكاة"، شككت (آر.تي) في وقوع هجمات كيماوية بمنطقة الغوطة الشرقية السورية واتهمت جماعة محلية بمحاكاة آثار الهجوم على السكان. ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى مصدر في صناعة البث الروسية القول "خلال فحص اتفاقات الترخيص في حيازة (هيئة) روسكوماندزور، ثبت أن النشاط التحريري (لفرانس 24) يخضع لسيطرة كيان أجنبي قانوني".
ويمثل ذلك انتهاكا لقانون الإعلام الروسي الذي صدر عام 2015 والذي يقيد الملكية الأجنبية للشركات الإعلامية في روسيا بنسبة 20 في المئة أو أقل.
ووفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء فإن هيئة روسكوماندزور قد تطلب من محكمة سحب ترخيص شركة ميديا للاتصالات، وهي كيان روسي، لبث فرانس 24 في روسيا.
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وقالت مارجريتا سيمونيان رئيسة (أر.تي) لوكالة الإعلام "على النقيض من آخرين، تملك روسيا القدرة على اتخاذ خطوة كهذه كإجراء متبادل".
ولم يفرض المجلس الأعلى الفرنسي عقوبات على (أر.تي) بشأن تقرير سوريا لكن المجلس يملك سلطة فرض غرامة على أي قناة تلفزيونية أو تعليق ترخيصها.
وفي بيان أقر مكتب (أر.تي) في فرنسا بوجود خطأ في الترجمة الفرنسية لتعليقات شاهد سوري لكنه قال إن ذلك مجرد خطأ فني جرى تصحيحه.
ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى لجنة في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي قولها يوم الجمعة إنها ستطلب من "السلطات المنظمة" فحص مدى التزام دويتشه فيله بالقانون الروسي. ونقلت الوكالة عن عضو اللجنة إيجور موروزوف قوله إن روسيا قد تسحب ترخيص دويتشه فيله إذا كانت تنتهك القانون وذلك بعد بيان صدر عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية.
ونقلت وكالة الإعلام عن زاخاروفا يوم الخميس قولها إن دويتشه فيله نشرت تقارير "مهينة" على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: رويترز.