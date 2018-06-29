السعودية والأردن وفلسطين حذرت إسرائيل من أجندة أردوغان بالقدس

تلقت إسرائيل تحذيرات السنة الماضية من السعودية والأردن والسلطة الفلسطينية، عن التأثير التركي المتزايد في القدس، خصوصا محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتحكم بملف القدس.

وبحسب ما نشرته صحيفة هآرتس الخميس 28 يونيو / حزيران، فإن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أكدوا هذه التحذيرات، مضيفين بأنه تم رصد نشاطات تركية في القدس، كتبرعات لمنظمات إسلامية، في الأحياء العربية في المدينة، هذه التبرعات يتم تنظيمها من قبل الحزب الحاكم في تركيا، بالإضافة إلى تبرعات من مواطنين أتراك في المسجد الأقصى.

المصادر الامينة ذاتها بأن التخوف من تزايد التأثير التركي في المدينة المقدسة قد ازداد العام الماضي، بعدما شارك أتراك في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في صلاة الجمعة في باحات الحرم الشريف.

كما حذرت السعودية والأردن والسلطة الفلسطينية من تزايد هذا النفوذ، مع اختلاف أسباب المخاوف بين الأطراف الثلاثة.