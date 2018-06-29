تمويل أوروبي جديد لإسبانيا والمغرب للتعامل مع الهجرة غير الشرعية

التصريحات الرسمية توالت، بعد الاجتماع الطويل الذي دام حوالي تسع ساعات لإيجاد خريطة طريق توحدهم رغم اختلافهم في هذا الملف، فوزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أكد أنه ينتظر التزامات ملموسة من الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وتعزيز الحدود الخارجية وإنشاء مراكز جديدة للمهاجرين، وقال سالفيني في مقابلة مع محطة إذاعية ردا على طلب التعقيب على اتفاق بروكسل "دعونا نرى التزامات ملموسة".

"زيادة الدعم لإسبانيا والمغرب للتعامل مع تدفق المهاجرين الذين يستخدمون الطرق بين البلدين للوصول إلى أوروبا" هذا ما نص عليه ا لاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي وصرح به رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيت الجمعة 29 يونيو / حزيران.

من ناحيته أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه راض عن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن روما ستقرر لاحقا ما إذا كانت ستستضيف مراكز للمهاجرين.

وقال كونتي للصحفيين عقب محادثات استغرقت تسع ساعات مع نظرائه في بروكسل "نحن راضون.. المفاوضات استغرقت وقتا طويلا ولكن إيطاليا لم تعد وحدها اعتبارا من اليوم".

وسرد عناصر الاتفاق بما في ذلك إمكانية إقامة مراكز للمهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي للبت في طلبات اللجوء لكنه أوضح أن إيطاليا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقبل بمثل هذه المراكز على أراضيها.

أما أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية فقد ألمحت إلى النص المشترك هو دلالة طيبة، لكنها أقرت باستمرار وجود خلافات عميقة بين الدول الأعضاء.

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أما بنود الاتفاق فهي:

1- تؤكد القمة على أن تطبيق سياسة الاتحاد الأوربي يعتمد على منهج شامل للهجرة، يتضمن تحكم أفضل بالحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو تحدي أمام كل دول الاتحاد الأوروبي.

2- المجلس الأوروبي مصمم على عودة تدفق المهاجرين على غرار ما حصل عام 2015 من دون رقابة، ويؤكد على ضرورة الحد من الهجرة غير الشرعية.

3- بما يتعلق بطرق الهجرة في البحر المتوسط، يجب تكثيف الجهود لوقف وصول اللاجئين من ليبيا أو أي بلد آخر، ويتعهد الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب إيطاليا بهذه النقطة.

4- بما يخص طرق الهجرة من شرق المتوسط، فيجب بذل جهود إضافية لتنفيذ الاتفاق الكامل بين الاتحاد وتركيا، ووقف فتح معابر جديدة من تركيا إلى الداخل الأوروبي.

5- وبهدف ضرب أعمال المهربين نهائيا، وبالتالي الحد من الخسائر البشرية في هذه المجازفة، يجب إزالة الحوافز التي تشجع المهاجرين على الخوض برحلات مجازفة، وهذا يتم مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

6- من تم إنقاذهم في دول الاتحاد الأوروبي ووفقا للقانون الدولي، سيخضعون لتدقيق أمني، ودعم، وسيتم التمييز بين المهاجرين الغير شرعيين وهؤلاء ستتم اعادتهم، والآخرين الذين يحتاجون إلى حماية دولية، وهنا سيتم دعمهم، وكل ما يتعلق بأمور الإقامة ستكون على أساس تطوعي دون الانتقاص من بنود معاهدة دبلن.

7- يوافق المجلس الأوروبي على إطلاق الدفعة الثانية من مخصصات الدعم للاجئين في تركيا، بدفع 500 مليون يورو من صندوق التنمية الأوروبية الحادي عشر، إلى صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي لأفريقيا.

8- وجوب العمل مع أفريقيا للتصدي لمشكلة الهجرة.

9- يؤكد المجلس الأوروبي على الحاجة إلى أدوات مرنة تسمح بالقيام بإجراءات سريعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

10- ضرورة سيطرة الدول الأعضاء على الحدود الخارجية للاتحاد، للحد من الهجرة غير الشرعية.

11- بما يخص الحالة داخل الاتحاد الأوروبي، فإن تحركات طالبي اللجوء بين الدول الأوروبية قد يضرون نظام اللجوء الأوربي وتأشيرة "شينغن"، وعلى الدول الأعضاء أن تتخذ كافة الإجراءات الداخلية والإدارية للوقوف على هذه التحركات والتعاون فيما بينها لوقفها.

12- وبما يخص اصلاح نظام اللجوء في أوروبا، فيوجد تقدم، وهنالك حاجة إلى التوصل إلى توافق حول اتفاقية دبلن، بالموازنة بين المسؤولية والتضامن.