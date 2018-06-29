أطفال سوريون بكندا يرفضون المشاركة في مهرجان فني بأمريكا تخوفاً من الحدود

رفضت فرقة أطفال كندية، غالبية أعضائها من اللاجئين السوريين، دعوة للمشاركة في مهرجان دولي في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من عبور الحدود على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر مواطني بلدان بعينها من السفر إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت صحيفة الغارديان البريطانية أن فرقة "ناي" للأطفال كانت بدأت نشاطها الغنائي والموسيقي عام 2016 في مدينة تورينتو حيث وصل عشرات الآلاف من السوريين إلى كندا على وقع الحرب الأهلية التي تعصف ببلادهم.

ونقلت الصحيفة عن مؤسس ومدير عام الفرقة فيج تانج قوله: "إن فرقة ناي منحت أعضاءها فرصة تكوين صداقات وممارسة لغتهم الإنجليزية والحصول على موطئ قدم في وطنهم الجديد".