معارك الجنوب السوري تسببت حتى الآن بنزوح 160 ألف شخص

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين محمد الهواري في الأردن يوم الجمعة إن عدد النازحين في جنوب سوريا زاد بأكثر من ثلاثة أمثال ليصل إلى 160 ألفا خلال المعارك الدائرة في المنطقة حاليا.

وأضاف الهواري أن المفوضية تتوقع زيادة هذه الأرقام خلال الليل. وكان آخر رقم أصدرته الأمم المتحدة يوم الاثنين 45 ألفا، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الخميس إن الرقم وصل لأكثر من 120 ألف مهجراً فروا من ديارهم في جنوب غرب سوريا. وذكر المرصد أن عشرات الآلاف تجمعوا عند الحدود مع الأردن فيما فر آلاف آخرون صوب الحدود مع هضبة الجولان.