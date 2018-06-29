ما هي بنود الاتفاق الأوروبي بخصوص المهاجرين؟

بعد اجتماع دام حوالي التسع ساعات بين قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة 29 يونيو / حزيران، بما وصف بالاجتماع الصعب حول الهجرة تم الاتفاق على 12 بندا لتنظيم قوانين دخول المهاجرين إلى أوروبا.

1- تؤكد القمة على أن تطبيق سياسة الاتحاد الأوربي يعتمد على منهج شامل للهجرة، يتضمن تحكم أفضل بالحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو تحدي أمام كل دول الاتحاد الأوروبي.

2- المجلس الأوروبي مصمم على عودة تدفق المهاجرين على غرار ما حصل عام 2015 من دون رقابة، ويؤكد على ضرورة الحد من الهجرة غير الشرعية.