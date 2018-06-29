ترامب دعا ماكرون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي مقابل مزايا تجارية

اقترح الرئيس الأمريكي ترامب على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مقابل أن توقع الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا ثنائيا مع فرنسا.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست في مقالة نُشر الخميس 28 يونيو / حزيران، فإن ترامب قدم اقتراحه أثناء زيارة ماكرون للبيت الأبيض في إبريل / نيسان الماضي.
وذكرت الصحيفة أن المُقتَرح تضمن وعدا بأن تحتوي الاتفاقية التجارية شروطا أفضل من تلك الموقع عليها مع الاتحاد الأوروبي، وقد رفض البيت الأبيض التعليق على التقرير المنشور، دون ان ينفيه.
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فرنسا هي عضو مركزي في الاتحاد، وماكرون على الأرجح لن ينسحب، لكن الهدف من المقالة هو إظهار مدى تشكيك ترامب بالمنظمات الدولية والتحالفات بشكل عام، وكان واضح منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية، حيث صرح عن نيته الانسحاب من حلف شمال الأطلسي، ومن اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية.
ويستمر ترامب بالعمل وفق مبدأ أمريكا أولا، بعد أن كانت الولايات المتحدة تفضل العمل وفق منظومة جماعية وتحالفات كبيرة.
في قمة السبع الكبار بكندا هذا الشهر، حذر ترامب حلفاء واشنطن المقربين بإمكانية خسارتهم السوق الأمريكية في حال لم يخففوا العراقيل أمام الشركات والسلع والخدمات الأمريكية.