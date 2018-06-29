وزير خارجية تركيا: لن نقطع علاقتنا التجارية مع إيران بأوامر خارجية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إن بلاده لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران بناء على أوامر من دول أخرى، وذلك بعد أن أبلغت الولايات المتحدة هذا الأسبوع دولا بوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع إن واشنطن أبلغت حلفاءها بوقف واردات النفط الإيراني في ظل رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطع التمويل عن إيران. وقال ترامب في مايو أيار إن إدارته منسحبة من الاتفاق النووي "المعيب" المبرم في 2015 بين إيران وست قوى عالمية.
وقال تشاووش أوغلو لتلفزيون ان.تي.في "إذا كانت قرارات الولايات المتحدة تهدف إلى السلام والاستقرار، فإننا سندعمها، لكننا غير مضطرين لاتباع كل قرار. كوننا حلفاء لا يعني اتباع كل قرار حرفيا".
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وأضاف "إيران جارة جيدة ولدينا علاقات اقتصادية. لن نقطع علاقاتنا التجارية مع إيران لأن دولا أخرى طلبت هذا".
وتعتمد تركيا على الاستيراد لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة. وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، اشترت تركيا 3.077 مليون طن من النفط الخام من إيران، أي 55 بالمئة تقريبا من إجمالي وارداتها من الخام وفقا لبيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العام الماضي إن تركيا تتطلع لزيادة حجم تجارتها السنوية مع إيران إلى 30 مليار دولار من عشرة مليارات دولار.