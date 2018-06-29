وزير خارجية تركيا: لن نقطع علاقتنا التجارية مع إيران بأوامر خارجية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إن بلاده لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران بناء على أوامر من دول أخرى، وذلك بعد أن أبلغت الولايات المتحدة هذا الأسبوع دولا بوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع إن واشنطن أبلغت حلفاءها بوقف واردات النفط الإيراني في ظل رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطع التمويل عن إيران. وقال ترامب في مايو أيار إن إدارته منسحبة من الاتفاق النووي "المعيب" المبرم في 2015 بين إيران وست قوى عالمية.