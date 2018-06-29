كوريا الجنوبية تدفع 90% من تكلفة أكبر قاعدة أمريكية في الخارج

افتتحت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة 29 يونيو / حزيران قاعدة عسكرية جديدة لها في كوريا الجنوبية بعيدا عن الحدود مع جارتها الشمالية، لتُنهي بهذا الوجود العسكري الأمريكي في سول الذي بدأ منذ سبعة عقود، مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية فنسنت ك بروكس أثني على مساهمتها بالمبلغ الكامل تقريبا لتكاليف بناء هذه القاعدة، مضيفا أنه ومقابل التسعين بالمئة فإنها ضمنت بقاء الولايات المتحدة إلى جانبها.
على بعد 70 كيلو مترا جنوب العاصمة، وتحديدا في مدينة بيونغتايك التي تضم مقر قيادة الأمم المتحدة يقع معكسر "همفيز"، انتقال تزامن بالصدفة في هذه الفترة، بعد أن تم التخطيط له منذ عشرة سنوات، وتم تأجيله لمرات عدة بسبب مشاكل في التمويل والبناء.
وكلف بناء المقر الجديد حوالي 11 مليار دولارا، على مساحة تقدر بـ 1420 هكتارا، وبهذا يصبح أكبر قاعدة أمريكية في الخارج ـ بحسب ما جاء في رويترز ـ وعلى مقربة منه تتواجد قاعدة جوية أمريكية، وهو ما يحوله إلى موقع استراتيجي يسمح بالحركة السريعة أثناء الأزمات.
الجدير ذكره أنه وبعد ما اعتُبِر انفراجا في أزمة شبه الجزيرة الكورية بعد قمة ترامب – كيم، بدأ الرئيس الأمريكي بمطالبة كوريا الجنوبية بتحمل المزيد من مصاريف تكاليف هذه القاعدة، والتي سيبقى فيها حوالي 28500 جندي أمريكي، مشيرا بأن كلفة بقائهم فيها باهظة، وتكلف الولايات المتحدة الكثير.
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وتتباحث الدولتان حاليا حول نسبة المساهمة في تكاليف إبقاء القطع العسكرية مع بداية عام 2019، خاصة وأن الاتفاقية الحالية والتي وقعت عام 2014 تنتهي هذا العام، وتدفع بموجبها كوريا الجنوبية حوالي 856.6 مليون دولار.