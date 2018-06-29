كوريا الجنوبية تدفع 90% من تكلفة أكبر قاعدة أمريكية في الخارج

افتتحت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة 29 يونيو / حزيران قاعدة عسكرية جديدة لها في كوريا الجنوبية بعيدا عن الحدود مع جارتها الشمالية، لتُنهي بهذا الوجود العسكري الأمريكي في سول الذي بدأ منذ سبعة عقود، مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية فنسنت ك بروكس أثني على مساهمتها بالمبلغ الكامل تقريبا لتكاليف بناء هذه القاعدة، مضيفا أنه ومقابل التسعين بالمئة فإنها ضمنت بقاء الولايات المتحدة إلى جانبها.

افتتاح القاعدة العسكرية

على بعد 70 كيلو مترا جنوب العاصمة، وتحديدا في مدينة بيونغتايك التي تضم مقر قيادة الأمم المتحدة يقع معكسر "همفيز"، انتقال تزامن بالصدفة في هذه الفترة، بعد أن تم التخطيط له منذ عشرة سنوات، وتم تأجيله لمرات عدة بسبب مشاكل في التمويل والبناء.