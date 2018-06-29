شاهد: إطلاق سراح شقيق المعارض الروسي أليكسي نافالني

أفرجت السلطات الروسية عن شقيق المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني بعد سجن دام ثلاث سنوات بلا تهم واضحة وصريحة من قبل القضاء الروسي، طبقا لتصريحات أليكسي نافالني. الذي أضاف أن شقيقه الأصغر أوليغ نافالني وُجِهت إليه تهمة الاحتيال.
بحرارة شديدة استقبلته زوجته الشابة فيكتوريا وهتف أنصاره وأخيه "العدالة". وتم اللقاء في بلدة ناريشكينو الواقعة على بعد 380 كيلومترا جنوبي موسكو، وعانق المعارض الروسي شقيقه الأصغر البالغ من العمر 35 عاما أمام الصحافيين وقال "من بين جميع السجناء في هذا السجن، حكم على أخي بأقصى العقوبة من أجل مخالفات وتهم لا أفهمها كدخوله مثلا إلى مكان ما مرتديا زي غير لائق.