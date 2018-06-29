تعرف على ردود أفعال القادة الأوروبيين بشأن الاتفاق حول الهجرة

ماكرون: الاتفاق الأوروبي انتصر

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة. واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ "التعاون الأوروبي هو الذي انتصر". وكان الرئيس الفرنسي قد استبعد "الحلول الوطنية" لقضية الهجرة التي تؤرق دول الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الشأن قال: "سأدافع عن الحلول الأوروبية للتعاون في الاتحاد الأوروبي". وأكد ماكرون في ختام قمة ببروكسل أنّ هذا الاتفاق هو "ثمرة عمل مشترك، والتعاون الأوروبي هو الذي انتصر على خيار عدم الاتفاق وعلى قرارات قومية ما كانت لتُعطي ثمارا أو تستمر".

وأضاف: "سيتعين على أوروبا التأقلم مع ضغوط الهجرة لوقت طويل. يجب أن ننجح في هذا التحدي وأن نكون صادقين في الوقت نفسه مع قيمنا".