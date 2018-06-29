من هو منفذ هجوم أنابوليس بولاية ميرلاند؟

كشفت وسائل إعلام أميركية أنّ منفذ الهجوم، الذي استهدف مقرّ صحيفة "كابيتال غازيت" في أنابوليس بولاية ميريلاند الأميركية، وهو الهجوم الذي اودى بحياة خمسة أشخاص يوم الخميس، شخص يدعى جارود راموس، ويبلغ من العمر 38 عاما.

وحسب نفس الوسائل الإعلامية فإنّ جارود راموس سبق وأن رفع دعوى تشهير ضد الصحيفة وأحد كتابها في العام 2012، وقد نشرت الصحيفة رابطًا لقصة في صحيفة "بالتيمور صن"، المالكة لصحيفة "كابيتال غازيت"، توضح أنّ الدعوى كانت مرتبطة بقصة إخبارية عام 2011 غطت قضية تحرش جنائي ضد راموس حيث أشار كاتب عمود في الصحيفة إلى اعتراف راموس بالذنب لمضايقات جنائية، وقد تم رفض قضيته، وأكدت محكمة الاستئناف القرار.