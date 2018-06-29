شاهد: بركان جبل أجونغ في أندونيسيا يجدد نشاطه بعد أشهر من الهدوء

تسببت انبعاثات ثورة بركان جبل اجونغ بجزيرة بالي الإندونيسية في إغلاق المطار الدولي، بعد فترة هدوء شهدها البركان على مدار الأشهر الثمانية الماضية.
أوضحت وكالة معالجة الكوارث في أندونيسيا ببيان لها أن بركان أجونغ الذي تجدد نشاطه وقذف رماداً وسحباً غازية في الهواء وصلت إلى ارتفاع 2500 متر، فيما انتشرت الحمم الملتهبة في محيط جبل أجونغ.
وأعلنت السلطات في الجزيرة اليوم إغلاق المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة لغاية الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، (11 بتوقيت غرينتش)، وتم إلغاء 48 رحلة بينها 38 رحلة دولية، ما حال دون تمكن 8334 مسافراً من المغادرة.
يذكر أن سحب الرماد والانبعاثات البركانية يمكن لها أن تحلق الضرر بمحركات الطائرات، إضافة إلى تأثيرها السلبي على صعيد الرؤية والاتصال.
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وكانت شركة طيران آسيا، وشركة جيت ستار، وشركة كانتاس وشركة فيرجين من بين شركات الطيران التي ألغت الرحلات اليوم من وإلى الجزيرة إثر ثورة البركان.
ويشار إلى أن بركان جبل اجونج، في شمال شرق بالي، كان قذف حممه في شهر ديسمبر من العام الماضي ما أدى حينها إلى إغلاق المطار وإجلاء الآلاف من السكان القاطنين بالقرب من الجبل البركان، ويذكر في هذا السياق أن ثوران بركان أجونغ تسبب عام 1963، في مقتل ألف و150 شخصاً.
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وتقع إندونيسيا ضمن ما يسمى بـ "حزام النار" الزلزالي والبركاني حول المحيط الهادي، حيث لقي 230 ألف شخص مصرعهم في 2004، جراء زلزال بقوة 9.1 درجة، وموجات تسونامي أعقبته.