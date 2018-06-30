سجل صبي فرنسي عمره 12 عاما رقما قياسيا جديدا في عبور بحر الشمال مستخدما قاربا شراعيا مخصصا لشخص واحد.
بحار فرنسي عمره 12 عاما يعبر بحر الشمال في وقت قياسي
بحار فرنسي عمره 12 عاما يعبر بحر الشمال في وقت قياسي
وعبر البحار الصغير، واسمه توم غورون، بحر الشمال يوم الأربعاء 27 من شهر يونيو - حزيران، مستغرقاً مدة أقل من خمس عشرة ساعة، قطع في رحلته مسافة امتدت من جزيرة آيل أوف وايت بالمملكة المتحدة وحتى تشيربورغ في شمال فرنسا والتي يبلغ طولها 96.56 كيلومتر في زمن قدره أربع عشرة ساعة وعشرون دقيقة، أى أنه كان يبحر بسرعة 4.19 ميل بحري أو نحو 7.76 كيلومتر في الساعة.
وبدأ غورون ركوب القوارب الشراعية منذ سن الثامنة من عمره، وشارك في العديد من البطولات في فرنسا.
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المصدر: رويترز.