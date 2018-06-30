فاز الرضيع تد برادلي بالجائزة الذهبية لسباق الحفاضات السنوي التاسع في نيويورك وسط فخر والدته بموهبته الفطرية للحبو السريع.
شاهد: الرضيع تد برادلي يكتسح سباق الحفاضات التاسع
شاهد: الرضيع تد برادلي يكتسح سباق الحفاضات التاسع
وقالت الأم لينزي برادلي بعد فوز رضيعها الكبير "لا يمكن التشكيك في موهبة فطرية. لم يكتسبها من أي منا. لقد ولد بهذه الهبة. إنه يحبو بسرعة كبيرة جدا".
وأقيم السباق أمس الجمعة (29 يونيو حزيران) وتضمن خمس جولات يتأهل الفائزون فيها لجولة اخيرة لبلوغ خطة النهاية. وتنافس نحو 30 رضيعا في السباق الذي وصف بأنه"أبطأ دقيقتين في مجال الرياضة".
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