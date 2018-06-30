نشرت شرطة بينفيل (كارولاينا الشمالية) مقطع فيديو يظهر عملية سرقة تمت بكل سهولة في متجر خاص ببيع الهواتف المحمولة. وقالت الشرطة في بيان إنها قامت بنشر هذا المقطع أملا في التعرف على الجناة الذين ارتدوا أقنعة لإخفاء ملامح وجوههم.
شاهد: عملية سرقة جريئة لمتجر هواتف محمولة
شاهد: عملية سرقة جريئة لمتجر هواتف محمولة
وقالت الشرطة إن الأشخاص الثلاثة الذين نفذوا عملية السطو هم من أصحاب البشرة السمراء.
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وقام قسم التحقيقات الجنائية في الولاية نفسها بفتح تحقيق في الحادث الذي وقع ظهر الخميس.
دخل ثلاثة رجال إلى المتجر وأمروا موظفيه بالاستلقاء على الأرض. ثم قام أحدهم بتهديد أحد الموظفين بسلاح لكي يفتح مخزن البضائع. واستجاب الموظف المغلوب على أمره لطلب السارق. وقام اليقية بالدخول إلى مخزن البضائع وسرقة جميع الهواتف الخلوية الحديثة ووضعها داخل السيارة التي استعملت في عملية السطو.
وتعرفت الشرطة على مالك السيارة وقالت إنه يقطن في إحدى المجمعات السكنية في المدينة. كما ذكر بيان الشرطة أن سائق السيارة التي انتظرت في الخارج من المرجح أن تكون أنثى.
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