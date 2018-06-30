أوروغواي تفوز على البرتغال وتلتقي فرنسا في ربع نهائي كأس العالم

أحرز إدينسون كافاني مهاجم أوروغواي هدفا في كل شوط، ليقود بلاده إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم في روسيا، بالفوز 2-1 على البرتغال بطلة أوروبا في دور الستة عشر يوم السبت. وضربت أوروغواي موعدا مع فرنسا في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل، وأرسلت كريستيانو رونالدو هداف البرتغال خارج البطولة.
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ووضع كافاني أوروغواي في المقدمة بعد سبع دقائق من البداية، عندما تخلص من دفاع البرتغال ليحول تمريرة زميله لويس سواريز العرضية بضربة رأس قوية في المرمى.
وأحرز بيبي هدف التعادل للبرتغال، أول هدف يسكن مرمى أوروجواي في البطولة، من ضربة رأس في الدقيقة 55، لكن أوروجواي استعادت تفوقها بعدها بسبع دقائق عندما مرر رودريجو بنتانكور إلى كافاني، الذي سدد مباشرة في مرمى روي باتريسيو حارس البرتغال من عند حافة منطقة الجزاء.
وهيمنت البرتغال على المباراة لكن هجومها لم يملك ما يكفي من القوة لتحطيم الحصون الدفاعية للفريق القادم من أمريكا الجنوبية، ما أحبط رونالدو طوال المباراة.
ولم ينجح رونالدو مهاجم ريال مدريد في زيادة أهدافه في البطولة عن الأربعة التي سجلها في أول مباراتين، بعدما أخفق في التسجيل في ست مباريات خاضها في أدوار خروج المغلوب في كأس العالم. وسنحت فرصة واحدة لرونالدو بعد مرور نحو نصف ساعة من البداية من ركلة حرة من مسافة 30 مترا، لكنه سددها في جدار الصد.